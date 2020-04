Rivaldo: “Messi non andrà all’Inter. Se mai lascerà Barcellona, ecco dove andrà”

Sulle voci che collegano Leo Messi all’Inter, è intervenuto Rivaldo, ex stella proprio del Barcellona. L’ex pallone d’oro, ai microfoni di Betfair, ha spento sul nascere ogni possibile trattativa per portare La Pulce a Milano: “Non credo che Messi possa mai lasciare il Barcellona per un altro club europeo”. L’ex attaccante brasiliano, spiega quale può essere il futuro del fuoriclasse argentino: “Penso che non abbia motivo di lasciare la Spagna , ma se ciò accadrà un giorno, sarà solo per firmare con un club in Cina o MLS. Questo, però, potrà accadere quando non sarà più in grado di dare un forte contributo al club blaugrana”.

Riguardo alle parole dell’ex presidente Massimo Moratti, Rivaldo è sicuro: “Anche se un passaggio all’Inter potrebbe essere economicamente vantaggioso per lui, credo che non sarebbe abbastanza per convincerlo. Penso che questa sia più una pubblicità per il presidente dell’Inter che una possibilità reale che possa accadere nella prossima finestra di trasferimento ”. Secondo il campione del mondo brasiliano, quindi, Messi è ancora all’apice della sua carriera e questo difficilmente lo porterà lontano da Barcellona: “Per riassumere, penso che queste siano solo voci e credo che Messi dovrebbe finire la sua carriera in in Spagna, dove ha giocato da sempre. Se lascerà, sarà per la Cina o un club americano, dove potrà godere di un ambiente diverso, con poca pressione e competitività”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!