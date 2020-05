Rizzoli sul fallo di Pjanic: “Episodio non da protocollo, la registrazione non esiste. Ripresa? Con la VAR”

Negli studi di Sky Sport 24 in compagnia di Federica Masolin e Fabio Caressa è intervenuto il designatore AIA Nicola Rizzoli. L’ex fischietto di Bologna ha fatto il punto della situazione sulla ripresa della Serie A, sul nuovo regolamento introdotto dall’IFAB dal 2021 e sull’ormai famoso fallo di Pjanic durante Inter-Juventus di due stagioni fa.

DISTANZA – “Pioggia di cartellini? No, ma ci saranno sicuramente dei cambiamenti rispetto a prima, anche nella vita reale non solo nel calcio. Ci dovrà essere anche la distanza giusta tra calciatori ed arbitri, e proprio di questo stiamo lavorando con l’UEFA e gli altri designatori europei. Lavoriamo sui comportamenti da tenere in caso di ripartenza”.

CINQUE SOSTITUZIONI – “E’ una proposta della FIFA che poi chi organizza il torneo dovrà accettare o meno. Ovviamente in caso di ritorno in campo si giocherà con molta più frequenza e con temperature più alte del solito, quindi è una proposta da prendere in considerazione, bisognerà venirsi incontro”.

CAMBIO REGOLE SU FALLI DI MANO – “Deve essere qualcosa di immediato. Si valuterà l’immediatezza, se un giocatore prende la palla di mano, dribbla e segna sarà valido. Invece se il tocco di mano è immediato prima di fare gol – insieme alla distanza – allora la rete sarà annullata. Situazione diversa è se il fallo di mano è volontario: in questo caso è punibile ed il concetto di immediatezza è superato”.

STANZA VAR – “Saranno solo tre operatori che manterranno la distanza di sicurezza, con mascherine, guanti e plexiglass. Dobbiamo rispettare alla lettera i protocolli perché il campionato non può ripartire senza VAR”.

FALLO DI PJANIC – “Registrazione? E’ giusto chiarire: le situazioni da protocollo sono quelle che vengono poi registrate, ma non dagli arbitri, ma da un provider della Lega. Ci sono poi le clip a disposizione dell’AIA per fare didattica. Pecoraro ha richiesto l’audio-registrazione dell’intera partita che però non esiste. La seconda ammonizione non è situazione da protocollo e quindi non è mai stata fatta. Nelle situazioni dubbie il VAR dice di non ricominciare all’arbitro di campo. Non ci sono tanti segreti su questo episodio, è un errore che ha fatto da solo e basta”.



