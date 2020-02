Road to Inter-Milan: Lukaku e compagni 30 ore insieme ad Appiano. Ieri a cena anche Steven Zhang

Cresce l’attesa per il derby di questa sera in programma a San Siro tra Inter e Milan. Ma come si sta preparando la squadra nerazzurra a questa importantissima sfida? Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la squadra è al centro di allenamento ad Appiano dal pranzo di ieri: saranno 30 le ore condivise dal tutto gruppo insieme prima di scendere in campo e cercare di tornare in vetta alla classifica di Serie A.

La giornata di ieri si è conclusa con la cena di squadra alla quale ha presenziato anche Steven Zhang con il resto della dirigenza nerazzurra. Questa mattina previsto l’ultimo allenamento, poi il pranzo e riunione tecnica in cui Conte comunica la formazione. Poi la partenza verso lo stadio fissata alle 18.30, 40 chilometri da percorrere con in testa i 75.000 di San Siro.

