Roberto Martinez su Lukaku: “E’ un finalizzatore e deve essere giudicato per quello. Gli opinionisti…”

Un grande impatto al primo anno in Italia con la maglia dell’Inter per Romelu Lukaku dopo un lungo inseguimento in estate che lo ha portato a Milano dal Manchester United. 23 reti e 5 assist in tutte le competizioni per l’attaccante belga in nerazzurro. Ai microfoni del Times ha parlato di lui il ct del Belgio Roberto Martinez:

“Ha avuto un paio di stagioni fenomenali all’Everton, ma nel momento in cui ha lasciato l’Everton c’era quasi la sensazione che tutti mettevano in evidenza quando Rom non segnava, quindi era negativo sulle sue prestazioni. È stato sorprendente per me perché Rom ha qualità eccezionali. È un finalizzatore, non può essere misurato sulle altre cose che non fa. Nessuno parlava quante volte Maradona usava il piede destro. Rom è un marcatore. Questo è il suo lavoro e quello che fa meglio. Gli opinionisti hanno questo talento nell’evidenziare solo le cose che i giocatori non riescono a fare”.



