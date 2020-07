Roma-Inter, l’horror dell’arbitro Di Bello scatena i giornali: anche Rizzoli sotto accusa

E’ stata davvero una notte buia per la squadra arbitrale capitanata dall’arbitro Marco Di Bello che ha diretto Roma-Inter. Troppi errori commessi nei 90 minuti che hanno evidenziato un equivoco probabilmente di valutazione da parte del selezionatore Rizzoli che avrebbe potuto affidare un match così delicato ad un arbitro più esperto. Oltre ai diversi episodi sotto la lente d’ingrandimento, nelle insufficienze piene assegnate al direttore di gara da parte dei principali quotidiani sportivi questa mattina, pesa l’errore macroscopico in occasione della rete di Spinazzola per il fallo non sanzionato di Kolarov ai danni di Lautaro ad inizio azione.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4.5 – Davanti al monitor non torna sui suoi passi, ma il contatto Kolarov-Lautaro è troppo evidente. Errore grave, una volta davanti all’evidenza. Ok sul rigore, ma il resto della partita vede diversi blackout

CORRIERE DELLO SPORT 4.5 – Non era, Di Bello, l’arbitro per questa partita. Lo si temeva dall’inizio, si è avuta la conferma. Altro segnale della confusione e degli errori di scelta di Rizzoli.

TUTTOSPORT 4.5 – Sorvola su una gomitata di Mancini a Sanchez. Dubbio anche il contatto tra Kolarov e Martinez che dà il via all’azione del pareggio giallorosso. Va a rivederlo al Var ma non cambia idea. Grazia Barella risparmiandogli il secondo giallo.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<