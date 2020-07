Roma-Inter, Bergomi: “Non mi aspettavo Brozovic trequartista. Eriksen? Non so se potrà dare di più”

Poco prima di Roma-Inter, Beppe Bergomi ha parlato su Sky Sport sia della nuova posizione di Marcelo Brozovic che del rendimento di Christian Eriksen. In primis, le sue parole sul croato: “Mi sorprende molto la posizione di Brozovic da trequartista, mi aspetto più da incursore Barella. In origine Brozovic giocava dietro alla punta, ma era indisciplinato. Lui è imprevedibile: può farti la grande partita come il flop; secondo me, Barella era il giocatore giusto per giocare li“.

Inoltre, le sue dichiarazioni sull’ex Tottenham: “Eriksen si impegna, ma deve dare qualcosa di più: non so se ci riuscirà, perché caratterialmente è questo. Ha dei colpi, ma il nostro campionato è diverso da quello inglese; ci sono dei giocatori liberi, che hanno meno pressione, che si esaltano in Inghilterra. A me vengono in mente giocatori che qui faticavano in Serie A, come Zola e Bergkamp ad esempio, che quando sono andati via hanno fatto la differenza. Nel nostro campionato, invece, è diverso: le squadre sono corte. Mi auguro che sia solo questione di ambientamento, perché l’Inter ha fatto un investimento importante“.

