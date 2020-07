Roma-Inter, Bergomi: “Su Lautaro non puoi non fischiare fallo. Mi è piaciuta di più la Roma”

Ai microfoni di Sky Calcio Club, su Sky Sport, ha parlato Beppe Bergomi in merito alla sfida tra Roma ed Inter, terminata con il punteggio di 2-2. Per l’Inter hanno segnato de Vrij e Lukaku, mentre per i padroni di casa hanno gonfiato la rete Spinazzola e Mkhitaryan.

Ecco, dunque, le parole di Bergomi: “A me è piaciuta di più la Roma per come ha interpretato la partita e per come è stata in campo. Mkhitaryan, vicino a Dzeko, ha fatto una grande gara; l’Inter ha fatto la sua partita, comunque. Per me quello su Lautaro è fallo: c’è un contatto e Lautaro rimane per terra, se lo vai a rivedere devi fischiare fallo. Questo episodio ha cambiato la partita, perché avvenuto al termine del primo tempo: non sai come l’Inter possa interpretare la partita nella seconda frazione“.

