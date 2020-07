Roma-Inter, Berti (Inter TV): “Lo Scudetto è ancora possibile, dobbiamo crederci!”

Intervenuto in collegamento su Inter TV nel prepartita di Roma-Inter, Nicola Berti ha detto le sue impressioni per la sfida di stasera e non ha risparmiato altri elogi verso Nicolò Barella, che ritiene il suo erede migliore. Ecco le sue parole.

Scudetto – “Stasera mi aspetto che si sfrutti la nostra ultima possibilità per raggiungere lo Scudetto. Io ho raggruppato un sacco di amici interisti qui in Sicilia per vedere la partita, vedremo cosa succede. Ci sarà anche Aldo Serena!”.

Barella – “È il mio giocatore preferito. NB, Nicolò Barella, Nicola Berti. Sono contentissimo che giochi, ci darà 10 anni di emozioni e successi. Ci si può contare sempre, non ha paura di niente, mi piace tanto. È leggermente più tecnico di me, ma io avevo un po’ più di progressione”.

Come battere la Roma – “Serve la determinazione e avere ancora la speranza di poter raggiungere la Juventus e lo Scudetto. Non è ancora impossibile, domani affrontano la Lazio, non si scherza. Stasera è una partita determinante, non c’è nulla da risparmiarsi stasera. Dobbiamo vincere!”.

