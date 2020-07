Roma-Inter, Conte (Inter TV): “L’Inter viene sempre attaccata, le altre no. Calendario? Qualcuno lo ha avuto più agevole”

Un 2-2, quello dell’Olimpico, che lascia molto amaro in bocca soprattutto per come è arrivato. L’Inter sbatte sulla Roma dopo essere andata in vantaggio con la rete di De Vrij ma poi due episodi sfortunati la riportano sotto. Nel finale è Romelu Lukaku su rigore a ristabilire la parità.

Il tecnico Antonio Conte ha commentato così il match ai microfoni di Inter TV: “Non dimentichiamo che la partita aveva un indice di difficoltà molto elevato. Veniva anche nel mezzo di una serie di partite giocate alle 21:45 con squadre che hanno riposato di più come la Roma, avevano un giorno di riposo in più. In un periodo come questo la fatica inizia a farsi sentire, ai ragazzi posso dire solo grazie. Iniziano a giocare partite con una pressione diversa rispetto al passato, ed è inevitabile che hai bisogno di abituarti e di convivere con questo tipo di pressione e di fare per forza risultato. 4 giornate d’anticipo in Champions, 14 punti di distacco da Roma, Napoli e Milan, squadra attrezzate come l’Inter per entrare nella Top 4. A volte mi sorprende come viene attaccata l’Inter e magari tante altre stanno lì dietro e nessuno dice niente”.

PARTITA TATTICAMENTE PREPARATA COSI’ – “L’avevamo preparata così cercando di avere superiorità a centrocampo. Uno dei centrocampisti cercava di trovare spazio libero, dovevamo essere più bravi a verticalizzare. Nel secondo tempo l’attacco di Lautaro in profondità è giusto ma bisogna farlo con il timing giusto e non in fuorigioco, i dettagli fanno la differenza”.

BILANCIO STAGIONALE – “Penso che al di là di tutto il tifoso interista deve essere orgoglioso della squadra. I numeri sono importanti, solo 4 sconfitte come la Juventus. La migliore difesa, il secondo miglior attacco. Distacchi con squadre attrezzate è importante. Tutti pensano che sia una cosa normale ma non lo è, le altre squadre erano in lotta per la TOP 4. Noi stiamo cercando di combattere e fare qualcosa di importante, stiamo a Roma e Roma non si costruisce in un giorno. Ci vorrà pazienza e bisogna capire che ci vorrà tempo per mettere delle basi solide”.

EUROPA LEAGUE – “Rimangono 4 partite e le dobbiamo affrontare al massimo. L’ambizione è di giocare ogni partita per vincere, che sia campionato o amichevole. Poi ci sono gli avversari come stasera la Roma. E’ stata una partita equilibrata con episodi particolari. Dobbiamo abituarci queste partite con pressione e gestire i momenti della gara. L’episodio alal fine del primo tempo ci ha innervosito. I ragazzi nello spogliatoio erano nervosi, siamo rientrati nervosi. Dobbiamo imparare a gestire i momenti e gli episodi così. Sono ragazzi eccezionali, non posso che dirgli grazie. So la fatica che stanno facendo ogni tre giorni, a tornare alle 4 di notte. Dispiace che ci siamo giocati una partita importante dopo un tour de force, mentre magari ha avuto un calendario più agevole”.

