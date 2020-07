Verso Roma-Inter, Conte (Inter TV): “Con la Roma una gara difficile. Siamo stati bistrattati un po’ troppo: ora vediamo i riconoscimenti”

Domani sera alle 21:45 all’Olimpico di Roma c’è un’altra sfida importante per l’Inter di Antonio Conte. Contro i giallorossi Lautaro e compagni possono mettere sempre più pressione alla Juventus portandosi a -3 in attesa dello scontro diretto tra bianconeri e la Lazio. L’Inter viene da due vittorie di fila e poco tempo per recuperare dopo la gara contro la Spal.

Il tecnico nerazzurro si è concesso ai microfoni di Inter Tv per presentare la sfida: “Stiamo parlando di una squadra attrezzata, una rosa con un ottimo organico ed un bravo allenatore. Sicuramente, una partita di alto indice di difficoltà per noi, che arriva dopo aver giocato due giorni prima contro la Spal: un giorno in meno di recupero. Da parte nostra, di positivo c’è sicuramente l’entusiasmo; iniziamo a vedere riconosciuto il lavoro che è stato fatto, i ragazzi iniziano ad essere apprezzati. Nell’ultimo periodo penso che la squadra sia stata bistrattata un po’ troppo“.

Poi, il capitolo infortuni: “Abbiamo avuto l’infortunio grave alla caviglia per Alexis Sanchez, che ce l’ha privato per 4-5 mesi, e anche a centrocampo è stata un’annata tormentata per via di infortuni ripetuti. Penso a Stefano Sensi o all’infortunio traumatico per Gagliardini, Barella o Vecino, che ha sempre questo problema al ginocchio; sono stati due reparti che mi e ci hanno fatto soffrire”.

