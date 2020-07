Roma-Inter, Corsera attacca: “Altra notte buia per Rizzoli. Di Bello? Scelta incomprensibile. Esiste un regolamento…”

Anche il Corriere della Sera attacca duramente Di Bello dopo la scelta di convalidare alla Roma l’1-1 di Spinazzola: il gol è viziato da un netto fallo di Kolarov su Lautaro ma l’arbitro, richiamato dal Var, decide comunque di convalidare la rete.

Ecco l’analisi dell’episodio: “La decisione dell’arbitro (sull’1-1 romanista) ha marchiato un’altra notte buia della squadra di Rizzoli. Incomprensibile l’uso della Var da parte di Di Bello, richiamato da Guida a rivedere il contatto tra Kolarov e Lautaro da cui nasce l’azione del pareggio. È vero che il calcio è uno sport di contatto, ma quello del serbo è un fallo chiaro. Di Bello, però, non torna sulla sua decisione. L’Inter non meritava di vincere per quello che ha mostrato in campo, però esiste un regolamento che non dovrebbe essere bistrattato.

