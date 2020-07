Roma-Inter, da Lukaku a Barella: Conte recupera i pezzi. Buone notizie dall’infermeria

Archiviata la trasferta di Ferrara, per l’Inter è tempo già di concentrarsi in vista della prossima sfida di campionato contro la Roma. Conte potrebbe ritrovare dal 1′ sia Romelu Lukaku che Nicolò Barella.

Come riportato da Tuttosport, l’attaccante belga è rimasto a Milano per recuperare dal risentimento fra adduttore della coscia destra e anca ma dovrebbe tornare disponibile per la trasferta dell’Olimpico. Così come Barella, fuori da inizio luglio per una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. A disposizione anche Godin che ha scontato contro la Spal il turno di squalifica. Non saranno disponibili Sensi e Vecino.

