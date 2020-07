Roma-Inter, De Vrij (Inter TV): “Paghiamo tanto gli errori, dispiace per il risultato. Le parole di Conte…”

Un pareggio che non accontenta nessuno. L’Inter esce con un 2-2 dall’Olimpico contro la Roma dopo una partita altalenante, con un primo tempo nettamente a strisce nerazzurre e la ripresa – invece – che ha visto i giallorossi più pimpanti. Gli episodi non hanno di certo favorito la squadra di Antonio Conte che comunque ha raggiunto aritmeticamente il quarto posto con 4 giornate d’anticipo.

Al termine del match ha parlato l’autore del primo gol Stefan De Vrij ai microfoni di Inter TV: “Sono belle le parole del mister, c’è voglia, lavoro e determinazione. Su tanti aspetti possiamo migliorare”.

QUALCOSA IN PIU’ STASERA – “Nel possesso palla. Forse abbiamo gestito bene solo a volte, loro hanno fatto gol quando abbiamo perso palla in mezzo. Quando lo fai siamo aperti e loro hanno sfruttato bene gli spazi. C’è strada da fare”.

SECONDO MARCATORE IN DIFESA IN TUTTA EUROPA NEGLI ULTIMI 4 ANNI – “E’ una statistica, non la guardo. Cerco di aiutare la squadra dove posso, sono contento di aver potuto farlo con un gol oggi. Comunque mi dispiace per il risultato perché siamo venuti qui per vincere e non ci siamo riusciti, per questo ci restiamo male”.

