Roma-Inter, Del Piero: “Eriksen? Difficile trovare nuovi Pirlo e Modric. Il difetto principale dei nerazzurri…”

Doveva essere il talento in grado di garantire all’Inter il salto di qualità, ma quest’oggi nella partita contro la Roma è finito ancora una volta in panchina. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha parlato di Christian Eriksen; “Trovare un altro Modrid o un altro Pirlo è complicato per tutti, quello è un ruolo molto particolare, le esigenze di Antonio Conte sono particolari.

Del Piero continua: “Deve crescere dal punto di vista della personalità, dall’inizio del lockdown sono stati tantissimi i punti persi partendo da situazioni nel quale la formazione nerazzurra era in vantaggio. Nel complesso la stagione è positiva, ma se vengono fatte alcune valutazioni è perché si pensa che con questa squadra si possa fare qualcosa in più”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<