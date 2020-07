LIVE Roma-Inter: segui la diretta su Passioneinter.com!

Commenta la partita su Telegram con 1984 tifosi nerazzurri!

Guarda sul canale Telegram i gol della partita

Buonasera e ben ritrovati amici di Passioneinter.com! Quasi tutto pronto allo stadio Olimpico di Roma dove si scende in campo per uno dei big match di questa 34esima giornata di Serie A. L’Inter di Antonio Conte reduce da due vittorie consecutive affronta una Roma in grande stato di forma. Restate connessi e seguite Roma-Inter in diretta qui su Passioneinter.com.

Le formazioni UFFICIALI di Roma-Inter

In attesa di conferma ROMA: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

In attesa di conferma INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero; Sanchez, Lautaro. All. Conte

Classifica Serie A aggiornata

Ecco la classifica di Serie A aggiornata.

Classifica marcatori Serie A

Questa la classifica marcatori di Serie A aggiornata in tempo reale.

Calendario Inter

Infine il calendario dell’Inter con i prossimi impegni di campionato.