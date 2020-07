Roma-Inter, i convocati di Fonseca: Zaniolo e Mirante non recuperano

Nonostante non fosse comprensibilmente ancora al top della forma, Nicolò Zaniolo non sarà a disposizione di Paulo Fonseca questa sera in vista del match tra Roma ed Inter. In una partita molto speciale contro il suo vecchio club, il centrocampista classe 1999 è stato costretto in largo anticipo a dare forfait per via del risentimento accusato al polpaccio nella giornata di ieri che ha anticipato la sua assenza tra i convocati.

La conferma ufficiale, tra l’altro, è appena arrivata con l’elenco dei calciatori che saranno a disposizione del tecnico portoghese appena pubblicato dalla Roma sui propri social. Nei 24 calciatori convocati, mancano infatti sia il giovane Zaniolo, che il secondo portiere Antonio Mirante, protagonista nel match dell’andata in cui aveva sostituito il titolare Pau Lopez con parate decisive e strepitose. Ecco l’elenco completo:

