Roma-Inter, le formazioni UFFICIALI: rientra Barella, panchina per Lukaku

Sono state rese note pochissimi secondi fa le formazioni ufficiali di Roma-Inter, posticipo della 34esima giornata di Serie A in programma allo stadio Olimpico alle ore 21.45. Rientra dal primo minuto Nicolò Barella, recuperato dall’infortunio e posizionato al centro del centrocampo. Panchina, invece, per Romelu Lukaku, anch’egli disponibile ma non preferito alla coppia Sanchez-Lautaro Martinez. Per la Roma, infine, out Zaniolo e Mirante. Dzeko parte titolare con Mkhitaryan e Pellegrini alle sue spalle.

Le formazioni UFFICIALI di Roma-Inter



ROMA (3-4-1-2): Pau Lopez; Mancini, Ibañez, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini; Mkhitaryan, Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Zappacosta, Cristante, Smalling, Perotti, Villar, Cetin, Ünder, Kalinic, Pastore, Perez, Kluivert.

Allenatore: Paulo Fonseca.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Brozovic; Sanchez, Lautaro Martinez.

A disposizione: Padelli, Berni, Godin, Lukaku, Moses, Ranocchia, Borja Valero, Eriksen, Esposito, Agoumé, D’Ambrosio, Biraghi.

Allenatore: Antonio Conte.

