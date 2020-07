Roma-Inter, Lautaro è molle e poco concreto: i quotidiani concordano nella bocciatura

E’ stata più che negativa la prestazione di Lautaro Martinez secondo i principali quotidiani sportivi. A differenza delle ultime due uscite, stavolta l’attaccante argentino non è riuscito a ritagliarsi gli spazi di cui aveva bisogno per incidere, mostrando qualche imprecisione nell’intesa con Alexis Sanchez. Peccato per la rete giustamente annullata per posizione irregolare, che avrebbe sicuramente dato un senso diverso alla sua gara. Ecco voti e giudizi di questa mattina:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Insipido. Tocchetti tanti affondi pochi. Scarsa connessione con Sanchez, lega poco con il centrocampo, passo indietro rispetto alle ultime uscite e sostituzione quasi inevitabile

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Sembra molle, tenue. Finisce anche anche nell’azione del pareggio della Roma, a causa del contatto con Kolarov che l’Inter contesta duramente. Si accende nel secondo tempo con un bel gol, che però viene annullato per fuorigioco di uno scarpino. E’ l’unico acuto tra stecche molto evidenti.

TUTTOSPORT 5 – Corre tanto e forse perde un po’ di lucidità. Reclama un fallo di Kolarov dal quale nasce l’1-1. Quando si accende con uno stop perfetto e una conclusione altrettanto magnifica per il 2-1, il gol gli viene giustamente annullato per fuorigioco. Non è serata.

PASSIONE INTER 6 – Come all’andata, contro i difensori molto possenti della Roma in ogni azione è costretto a lottare e subire fallo. Si vede meno del compagno di reparto, ma l’impegno e i recuperi effettuati meritano ampiamente la sufficienza. Fosse stata regolare la rete su lancio di Bastoni, sarebbe stato un capolavoro di tecnica e finalizzazione.

