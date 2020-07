Roma-Inter, le probabili formazioni: torna Barella, ancora Sanchez dal primo minuto. Eriksen…

Non c’è modo di riposare per un’Inter che, archiviata la pratica Spal, è chiamata a focalizzare l’attenzione sulla prossima giornata, che vedrà gli uomini di Antonio Conte fronteggiare una Roma in ripresa dopo un periodo particolarmente difficile. La principale novità nella formazione nerazzurra riguarda il centrocampo, con Niccolò Barella nuovamente a disposizione.

Da valutare invece la condizione di Romelu Lukaku, che sta recuperando dopo l’affaticamento rimediato nelle passate settimane. Con ogni probabilità sarà comunque Alexis Sanchez a partire dal primo minuto, anche in virtù delle ottime prestazioni fatte vedere nel recente passato. Dovrebbe essere ancora titolare Christian Eriksen, in un modulo ritagliato per usarlo come trequartista. Di seguito le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Sanchez, Lautaro

