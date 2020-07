Verso Roma-Inter, Lukaku per un posto da titolare. Barella va in panchina, Sensi e Vecino in dubbio

Dopo aver vinto contro la Spal, adesso l’Inter mette nel mirino la Roma con l’incredibile e inaspettata opportunità di poter arrivare a -3 dalla Juventus. I nerazzurri, infatti, giocheranno domenica sera contro i giallorossi, 24 ore prima della sfida che chiuderà la 34esima giornata a Torino tra bianconeri e Lazio. Per capire come stanno gli infortunati in casa nerazzurra, facciamo il punto della situazione con le ultimissime dall’infermeria di Appiano Gentile riprese questa mattina dal Corriere dello Sport.

La vera buona notizia è infatti il recupero di Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha praticamente smaltito la contrattura che aveva sofferto e proprio per questo motivo non è partito in direzione Ferrara, ma ha continuato ad allenarsi alla Pinetina. L’ex Manchester United non solo sarà a disposizione di Conte, ma dovrebbe lottare anche per una maglia da titolare. Come anticipato dal tecnico leccese pochi giorni fa, rientrerà – almeno in panchina – anche Nicolò Barella. Restano incerti, infine, i tempi di recupero di Sensi e Vecino.

