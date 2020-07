Roma-Inter, Lukaku da record: nessuno come lui al primo anno in Serie A

Sembrava non essere entrato benissimo in partita nel corso del secondo tempo Romelu Lukaku, quest’oggi alla prima convocazione dopo l’infortunio rimediato la scorsa settimana nel pareggio di Verona. Il centravanti belga, però, è riuscito comunque a mettere il suo zampino sul risultato trasformando dal dischetto il gol del pareggio, dopo il rigore sanzionato sul finale per fallo di Spinazzola in area ai danni di Victor Moses.

Come segnalato da OptaPaolo, la rete realizzata questa sera sancisce un record impressionante di Lukaku alla prima annata disputata in Italia. L’ex attaccante del Manchester United, infatti, è diventato il 1° giocatore in grado di realizzare 13 gol in trasferta nella sua stagione d’esordio nel massimo campionato italiano nella storia della Serie A a girone unico. L’ennesimo numero che conferma il suo rendimento straripante dall’arrivo all’Inter.

