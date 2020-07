Roma-Inter, Marotta (Sky): “Eriksen? Nessuna bocciatura, solo turn over. A fine anno faremo le nostre valutazioni su Nainggolan e Sanchez””

A pochi istanti dal calcio di inizio di Roma-Inter, Beppe Marotta, dirigente nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Sky della situazione nerazzurra, senza tralasciare alcune battute sul mercato, croce e delizia dei tifosi.

Marotta ha dichiarato: “Mancano 5 partite prima di fare un consultivo definitivo sulla rosa. Si può delineare un giudizio positivo sul lavoro di Conte, non solo per la classifica e le statistiche, ma anche per i valori e i concetti trasmessi alla squadra. Siamo migliorati molto. Zaniolo? Un giocatore interessante, uno dei giovani migliori del campionato italiano, ma noi non abbiamo avuto alcun approccio”.

“Dzeko? Stesso discorso di Zaniolo, ma parlare di mercato ora è difficile, anche perché sarà atipico e anomalo. Su Sanchez abbiamo la possibilità di vederlo da vicino e su di lui faremo valutazioni mirate, avendone apprezzate le qualità”.

Marotta ha poi proseguito: “Sul mercato è giusto valutare un mix tra giocatori di esperienza, che abbiano un forte concetto di vittoria maturato grazie alla vittoria di titoli importanti, e giovani di belle speranze e interessanti. Io credo che il talento è un investimento sia per il presente che per il futuro. Il nostro processo di crescita evolutivo necessita che si alzi l’asticella per tornare alla vittoria. Nainggolan? Quando finirà la stagione faremo le nostre valutazioni”.

“Nel calcio moderno servono giocatori duttili per conseguire certi obiettivi. Non vincere sempre non è un delitto, è normale che nel calcio moderno si punti in alto per migliorarsi di continuo. Eriksen? Non è assolutamente una bocciatura, è semplice turn over”.

