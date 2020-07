Roma-Inter, Mkhitaryan (Sky): “Dobbiamo continuare a testa alta: spero di rimanere a Roma”

Roma ed Inter si spartiscono un punto a testa nel 2-2 dell’Olimpico, con le reti di Spinazzola e Mkhitaryan per i padroni di casa e di de Vrij e Lukaku per gli ospiti. Al termine della sfida, ha parlato ai microfoni di Sky Sport proprio l’armeno.

Ecco, dunque, le dichiarazioni di Mkhitaryan: “Grazie per i complimenti. Sul gol ho giocato la palla ad Edin, ma alla fine ho segnato io: mi dispiace, ma volevamo vincere la partita. Faremo di tutto per arrivare fino in fondo all’Europa League; con il Siviglia non sarà facile, ma dobbiamo ancora giocare quattro partite in Serie A ed arrivare preparati a questa partita. Oggi abbiamo pareggiato e non succede niente, dobbiamo avere la testa alta e continuare così”.

Poi, aggiunge: “Nel mio ruolo è cambiato solo il modo di difendere, non è difficile per me cercare gli spazi liberi nella partita. Dobbiamo imparare ed andare avanti. Abbiamo perso tanti punti non necessari; in molte partite abbiamo mollato mentalmente, ma dopo il Napoli abbiamo cercato un buon modulo di gioco per portarci risultati e giocare bene sia in fase difensiva e fase offensiva, con più spazi tra centrocampo e davanti. Spero di restare alla Roma: abbiamo avuto un accordo, ma prima finiamo la stagione“.

