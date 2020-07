GdS – Verso Roma-Inter, le probabili formazioni: Eriksen e Lukaku verso la panchina, torna Barella

Buone notizie per l’Inter, o quasi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, in vista della sfida contro la Roma, dovrebbe tornare nell’undici titolare Nicolò Barella, per cui si temeva uno stop fino al termine della stagione; ipotesi differente rispetto a Romelu Lukaku, per il quale si prospetta una panchina all’Olimpico, così come per Christian Eriksen.

Confermata la difesa e gli esterni, l’unico dubbio riguarda il ballottaggio tra Borja Valero e Gagliardini, in mezzo al campo; in attacco, fiducia a Lautaro e Sanchez. La Roma, invece, perde Zaniolo per un risentimento muscolare al polpaccio sinistro: alle spalle di Dzeko, dunque, dovrebbero agire Pellegrini e Mkhitaryan. Sulla fascia, confermati Spinazzola e Bruno Peres, il quale darà una mano in fase offensiva; al fianco di Veretout, invece, dovrebbe piazzarsi Cristante, pronto a far riposare Diawara.

Le probabili formazioni di Roma-Inter

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Sanchez, Lautaro.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

