Le probabili formazioni di Roma-Inter: Barella c’è, Lukaku stringe i denti. La scelta su Eriksen

Archiviata la netta vittoria di Ferrara, l’Inter si prepara alla delicata trasferta di Roma. La squadra nerazzurra affronterà all’Olimpico la squadra di Fonseca, reduce da 3 vittorie consecutive in campionato.

In caso di vittoria i nerazzurri si porterebbero a 3 punti di distanza dalla Juventus, impegnata lunedì sera contro la Lazio. Conte recupera Barella, dal 1′ potrebbe esserci anche Lukaku: le condizioni del belga sono valutate minuto per minuto. Per il resto formazione tipo con Borja Valero in vantaggio su Eriksen.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skiniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Bora Valero; Lukaku, Lautaro

