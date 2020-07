Roma-Inter, Sanchez è un caso sui quotidiani: ecco come cambia il suo voto

E’ davvero molto curioso come la partita di Alexis Sanchez questa mattina abbia diviso i principali quotidiani sportivi. Dai voti e giudizi nei suoi confronti, infatti, si passa dal 6.5 de La Gazzetta dello Sport che lo incorona come il migliore in campo tra le fila dei nerazzurri, al 5 di Tuttosport che invece ne evidenzia solo i meriti dell’assist e de Vrij e nient’altro. Insomma, una discordanza che senz’altro farà discutere visto anche il gran periodo che l’attaccante cileno sta affrontando.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – Termometro vero dell’Inter post lockdown. Guida i suoi per 60 minuti, almeno finché ne ha dentro. Fa da regista offensivo, serve un pallone geniale a Young nel primo tempo: impossibile farne a meno, per Conte.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – Imprime i cambi di passo che servono all’Inter per acquisire imprevedibilità. E calcia l’angolo che spinge la partita dalla parte giusta. Cala però dopo l’intervallo.

TUTTOSPORT 5 – Disegna la parabola per il colpo di testa di de Vrij. Stop.

PASSIONE INTER 6.5 – Altra risposta del cileno che dalla ripresa del campionato è per distacco il calciatore più in forma tra gli uomini di Conte. E’ una costante spina nel fianco della difesa della Roma che soffre maledettamente i suoi movimenti in verticale.

