Roma-Inter, Skriniar (Inter TV): “Volevamo i 3 punti, paghiamo troppi errori individuali”

Poteva sicuramente ottenere di più questa sera l’Inter dal match giocato contro la Roma e finito sul risultato di 2-2. Per la piega che aveva preso il match, però, Antonio Conte può comunque tirare un respiro di sollievo per aver ripreso in extremis il match grazie alla rete pervenuta dal dischetto su esecuzione come sempre fredda e magistrale di Romelu Lukaku. In attesa dello scontro diretto di domani sera tra Juventus e Lazio, i nerazzurri si portano a -5 dai bianconeri in classifica.

Ai microfoni di Inter TV, il commento di Milan Skriniar sul pareggio di stasera: “Oggi siamo venuti per prendere 3 punti e purtroppo non siamo riusciti. Potevamo far meglio, avere più pazienza e far correre i nostri avversari. Ma abbiamo salvato un punto, bisogno recuperare subito e guardare avanti. Questa squadra cresce in ogni allenamento, si vede che già siamo in Champions in anticipo. Ma c’erano diversi obiettivi, mancano ancora quattro partite e bisogna vincere il più possibile. Fase difensiva? Subiamo pochi tiri in porta ma ci fanno quasi sempre gol. Ci sono tanti errori individuali che paghiamo sempre, bisogna migliorare anche sotto questo punto di vista. Pressioni diverse rispetto al passato? Sono partite in cui impariamo, cerchiamo di fare al massimo quello che dice il mister. L’importante è sempre dare il massimo e andare avanti”.

