I Top&Flop di Roma-Inter: Conte si gode ancora Sanchez! Young irriconoscibile

L’Inter fa 2-2 contro la Roma e dice probabilmente addio una volta per tutte al sogno scudetto. La squadra nerazzurra si riporta al secondo posto in classifica ma i punti di distacco dalla Juventus restano 5 con i bianconeri in scena oggi contro la Lazio. L’Inter passa in vantaggio con de Vrij, poi la rimonta giallorossa prima del gol nel finale di gara su rigore di Lukaku. Ecco i Top&Flop della gara.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<