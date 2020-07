Roma-Inter, Zappacosta (Sky): “Faremo il massimo per portare a casa i tre punti: abbiamo sempre avuto certezze”

Poco prima del calcio di inizio della sfida tra Roma e Inter, partita sempre di cartello nonostante le squadre non competano più per la vittoria come un decennio fa, Davide Zappacosta, calciatore giallorosso, ha parlato ai microfoni di Sky.

Zappacosta ha dichiarato: “Faremo il massimo per portare a casa i tre punti. Noi abbiamo sempre avuto certezze: dobbiamo sempre rimanere concentrati e non perdere certezze“.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<