Roma, tegola sulla strada verso l’Inter: si ferma Zaniolo. Nei nerazzurri torna Lukaku

Tegola per la Roma in vista della delicata partita dei giallorossi contro l’Inter, in programma domani sera alle ore 21:45 in quel dello stadio Olimpico. Stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante sul proprio profilo Twitter, infatti, il calciatore ha accusato un problema al polpaccio, confermato da esami strumentali. Il calciatore sarà costretto a saltare dunque la sfida.

Nell’Inter, invece, tornerà a disposizione Romelu Lukaku, almeno stando a quanto riferito dal giornalista di Sport Mediaset Marco Barzaghi. Il belga ha definitivamente recuperato dall’infortunio, ma non è scontato che parta dal primo minuto, anche in virtù delle ottime prestazioni messe in mostra da Alexis Sanchez.

