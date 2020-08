Romulo: “Conte? Con lui l’Inter è favorita per il campionato. Tonali ragazzo d’oro, ma non paragonatelo a Pirlo”

Intervistato nel pomeriggio in diretta sulle frequenze di Radio Sportiva, l’ex difensore di Brescia e Verona – tra le altre – ha raccontato di aver ricevuto diverse offerte da Italia, Spagna, Cina e Turchia negli ultimi giorni, dal momento che si ritrova attualmente senza contratto. Ex compagno di Sandro Tonali, vicinissimo all’Inter secondo le ultime di mercato, ha parlato del talento del centrocampista respingendo i paragoni con Pirlo. Le sue parole:

TONALI – “E’ un grandissimo amico, un ragazzo d’oro, ha già fatto vedere grandi cose; il paragone con Pirlo è sbagliato, gli stanno mettendo troppe pressioni addosso, sicuramente diventerà un grande centrocampista perché ha ampi margini di miglioramento, ma serve tempo”.

CONTE – “Lo conosciamo tutti, litiga con la società ma in senso positivo, si espone in prima persona ed è positivo perché la squadra si sente protetta. Con lui l’Inter è favorita per campionato e Coppa Italia”.

