Ronald de Boer: “Frank deve prendersi una pausa e capire cosa vuole veramente”

Non c’è due senza tre. Dopo le esperienze sulle panchine di Inter prima e Crystal Palace poi conclusesi anzitempo, anche la terza avventura fuori dai confini olandesi non ha sorriso a Frank de Boer. Il tecnico 50enne ha infatti abbandonato anche la panchina dell’Atlanta United. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la serie di tre sconfitte di fila (tutte per 1-0) che ha portato la squadra texana all’ultimo posto nel gruppo E del “MLS is Back Tournament“.

Il terzo esonero consecutivo deve per forza portare ad una riflessione per l’ex tecnico nerazzurro, come consigliatogli dal fratello Ronald: “Penso che farebbe una cosa giusta se si concedesse un momento per rilassarsi a casa e vedere cosa vuole veramente“, ha dichiarato ai microfoni del Telegraaf. Ha infine aggiunto: “Dovesse farsi avanti un club importante, potrebbe tornare in pista. Ma adesso penso che debba fare qualcos’altro per un po’”.

