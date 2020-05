Ronald Koeman ricoverato per problemi cardiaci, la reazione di Lukaku: “Guarisci presto mister”

Il Ct dell’Olanda ed ex difensore Ronald Koeman, è stato ricoverato d’urgenza per problemi cardiaci. Secondo quando riporta il Telegraaf, il 57enne è stato trasferito nel reparto di terapia coronarica dell’ospedale di Amsterdam, dove gli è stato impostato uno Stent cardiaco. L’ex calciatore si trova in continuo monitoraggio e fortunatamente risulta cosciente. A dare la notizia è stato però anche un suo ex giocatore, Romelu Lukaku: il centravanti dell’Inter ha condiviso una foto su Instagram di quando era un calciatore dell’Everton, in compagnia del Ct degli Orange.

Koeman infatti ha allenato in Olanda ma anche in Spagna, ovvero il Valencia, e soprattutto in Inghilterra. L’attuale allenatore olandese è stato mister sia del Southampton che dell’Everton. Per quanto riguarda i biancorossi, ha ottenuto un sesto e un settimo posto, sulla panchina dell’Everton ha ottenuto il medesimo posizionamento vendendo poi esonerato la stagione successiva.