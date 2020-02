Ronaldo ed il retroscena post Inter: “Scelsi il Real Madrid grazie a Roberto Carlos”

In un’intervista rilasciata ai canali ufficiali de La Liga, l’ex centravanti dell’Inter Ronaldo ha raccontato il retroscena sul passaggio al Real Madrid dopo la parentesi nerazzurra. Calciatore storico per la Beneamata, ha scritto le pagine più belle del calcio ed oggi ricopre il ruolo di presidente del Real Valladolid.

ADDIO BARCELLONA – “In realtà avevo già firmato un contratto a fine stagione per il rinnovo. Poi partì in Nazionale con il Brasile e cinque giorni dopo mi chiamarono dicendomi che non se ne sarebbe fatto più niente. Non ho mai avuto la possibilità di decidere: volevo restare, ma il club non mi considerava come io volevo. Quindi alla fine non ho potuto far nulla”

REAL MADRID – “Dopo l’Inter, scelsi il Real Madrid anche grazie a Roberto Carlos che in Nazionale mi raccontava cosa significasse giocare al Bernabeu e questo ha influito molto. Anni dopo l’ho visto con i miei occhi: sono arrivato tra i Blancos ed ho scoperto un club molto più importante di come lo descriveva il mio compagno di Nazionale e di come lo immaginavo”

L’EPOCA DEI GALACTICOS – “Da quella squadra ci si aspettava molto e alla fine siamo stati spettacolari. Una generazione vincente che ha cambiato l’industria del calcio”

VALLADOLID – “Vogliamo uscire dalla nostra dimensione regionale: puntiamo ad un livello nazionale prima di estenderci oltre la Spagna. Da Florentino Perez ho imparato molto e cerco di mettere in pratica le sue idee qui che ancora oggi sono innovative”