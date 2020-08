Ronaldo: “L’Inter meritava l’Europa League, mi dispiace per i tifosi. Barcellona, non privarti di Messi”

Anche il Fenomeno Ronaldo, oltre a Figo, ha commentato la finale di Europa League vinta dal Siviglia per 3-2 sull’Inter. L’ex attaccante brasiliano, raggiunto da Lukaku a quota 34 gol nella stagione d’esordio con la maglia nerazzurra, applaude comunque la squadra di Conte.

Ecco le sue parole: “È stata una gran partita, una partitona. Una grande finale. Peccato che l’Inter non sia riuscita a rivincere questa competizione. Ha affrontato un degno avversario, molto difficile, che nella Liga noi del Valladolid conosciamo bene. Ma è stata una finale davvero spettacolare. Peccato perché anche l’Inter meritava, per come ha giocato la stagione, per l’impegno. Era il primo anno di Conte, mi dispiace per i tifosi nerazzurri. Speravo vincesse l’Inter ma non è stato così. Complimenti però al Siviglia che ancora una volta ha conquistato il trofeo e in maniera brillante”.

Su Messi: “Ha con i catalani un rapporto troppo profondo e intenso, non credo si sia disamorato del club. Credo sia stata esagerata la situazione, approfittando della clamorosa eliminazione per 8-2 col Bayern. Così si cerca sempre un colpevole o delle responsabilità. Credo che gli serva l’aiuto dei compagni, come ai compagni il suo. Sicuramente il Barça pensa a dei cambiamenti per la prossima stagione per cercare di vincere la Champions League, ma rinunciare al suo giocatore più forte non è la soluzione migliore”.

