Ronaldo rivela a Veron: “Ho pensato di tornare a giocare quando ho comprato il Valladolid”

Oltre ad avere in comune annate importanti con la maglia dell’Inter, Ronaldo e Veron condividono quest’oggi un’esperienza manageriale ad altissimi livelli. Entrambi, infatti, una volta dato l’addio al calcio giocato sono diventati presidenti rispettivamente del Valladolid il brasiliano, e dell’Estudiantes l’argentino. Proprio Ronaldo, ospite di una diretta Instagram sul profilo dell’Estudiantes in cui Veron ha rivestito i panni dell’intervistatore, ha raccontato di essere stato vicino al ritorno in campo al principio della nuova avventura in Spagna.

Questa la sua rivelazione: “Quando ho comprato il Valladolid il primo anno ho trascorso diverse settimane ho pensato: ‘Adesso faccio un sacrificio, mi alleno 3-4 mesi e possono tornare a giocare’. Ma l’idea non è andata a buon fine. Tutti i calciatori oggi corrono tanto, sono tutti rapidi, non ce n’è uno lento. E’ stata un’idea che mi è passata in fretta dalla mente, mi sarebbe piaciuto giocare tanti anni. In carriera sono stato molto sfortunato, gli infortuni sono sempre complicati. Non ho avuto infortuni semplici, i due infortuni al ginocchio sono stati fatali”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!