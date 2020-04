Rosell (ex Pres. Barcellona): “Neymar? Va ripreso subito. Messi è sveglio, vi svelo perché lo vuole”

Non avrebbe alcun dubbio l’ex presidente del Barcellona Sandro Rosell: se ci fosse l’opportunità, lavorerebbe giorno e notte pur di far tornare Neymar in Catalogna. L’ex numero uno della società blaugrana, nell’intervista rilasciata in esclusiva per il Mundo Deportivo, ha ammesso che non si candiderà il prossimo anno per le elezioni presidenziali in seguito ad una promessa fatta alla madre. Sulla parte sportiva, invece, ha raccontato il rapporto tra Messi e Neymar, svelando i motivi dell’insistenza dell’argentino a voler riabbracciare l’ex compagno.

Le parole di Rosell: “Prendere di nuovo Neymar? Sì, non ci sono dubbi dal punto di vista sportivo. Ma con un contratto variabile in base a risultati sportivi, sociali e al comportamento. Per iscritto. Ha un talento innato per il calcio e un’immagine con un grande valore commerciale. Perché Messi vuole che torni? Perché Messi, che è il miglior giocatore della storia del calcio ed è molto sveglio, vuole i migliori giocatori del mondo al suo fianco per vincere tutto”.

