Rossettini teme l’Inter: “Lukaku-Lautaro da top club, noi in un momento complicato”

Nella settimana che introduce la sfida dell’Inter al Via del Mare, contro il Lecce, il calciatore salentino Luca Rossettini ha parlato così della sfida di domenica e del momento che sta vivendo la formazione giallorossa.

INTER – “L’Inter quest’anno gioca in modo diverso, con identità e fisionomie precise. Hanno calciatori di livello mondiale ed il posto in classifica ne certifica la forza. Quest’anno sta dimostrando di poter essere l’anti Juve e per noi sarà difficile. Stiamo cercando di preparare la partita in un momento complicato ma vogliamo venirne fuori”

MOTIVAZIONI – “Stiamo lavorando per metterli in difficoltà e proveremo a limitare i nostri difetti e ad accentuare i loro. Dobbiamo crederci e servirà la giusta motivazione per conquistare punti contro squadre del genere. Con la partita perfetta loro sarebbero comunque superiori a noi, quindi solo credendoci possiamo fare la differenza”

ATTACCANTI – “Lukaku e Lautaro Martinez sono due giocatori straordinari, calciatori da top club. Il bello di questo sport è poter affrontare questi giocatori, è un qualcosa che offre stimoli incredibili. Sarà uno spettacolo affrontare una squadre del genere in uno stadio pieno. L’Inter l’ho già affrontata ma ogni volta è un’emozione particolare, che rivedo negli occhi di chi la affronta per la prima volta”

MOMENTO LECCE – “Non siamo sereni per il momento che stiamo vivendo e dal quale vogliamo uscire. Volevamo farlo nelle ultime partite, dove a tratti abbiamo fatto vedere buone cose, ma i risultati non ci hanno premiati. In allenamento non manca mai la voglia di fare bene: ripartiamo dalle piccole cose sulle quali si lavora in settimana e che poi la domenica fanno la differenza”

