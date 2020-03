Rossi: “Campionato? Sarebbe peccato non validarlo. Playoff potrebbero essere belli”

Non solo il calcio con il coronavirus ha dovuto prendersi un periodo di stop per motivi ovviamente legati alla tutela della salute di tutte le persone coinvolte all’interno del movimento, ma anche tutti gli altri sport si sono dovuti allineare per consentire al mondo di tornare alla normalità. Anche il Motomondiale, dunque, ha dovuto alzare bandiera bianca momentaneamente e ritardare di qualche mese l’esordio previsto sulla carta per lo scorso 8 marzo al Gran Premio del Qatar.

In occasione del weekend dedicato a Valentino Rossi sulla programmazione di Sky Sport, il 9 volte campione del mondo è intervenuto in collegamento con gli studi dell’emittente raccontando, tra le altre cose, ciò che sta affrontando nelle ultime settimane: “Stiamo vivendo una situazione difficilissima, che non ci saremmo mai aspettati. Io sono a casa mia a Tavullia, siamo tutti confinati a casa. Serie A? Sarebbe un peccato non convalidare il campionato, hanno superata la metà. Per i tifosi vedere playoff e playout potrebbe essere bello, anche se in ogni caso sarà un campionato condizionato dal virus”

