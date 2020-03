Rossi: “Icardi? E’ giovane e fa tanti gol. Il calcio ripartirà con entusiasmo esagerato”

Anche il Vicenza di Paolo Rossi, come tutti i club in Italia, si è fermato da qualche settimana per via dell’emergenza coronavirus. Eppure, prima dello stop forzato, il club stava letteralmente dominando il girone B del campionato di Serie C, con addirittura sei punti di vantaggio sul Reggio Audace dopo ben 27 giornate di campionato. Indipendentemente da quello che sarà l’epilogo finale della stagione, la soddisfazione rimane per l’ex attaccante che quest’oggi è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio.

A proposito di coronavirus, Pablo Rossi ha esordito nell’intervista: “Quando si toglie alla gente italiana non solo una cosa importante come il calcio significa levare tanto. Sono fermamente convinto che quando ripartiremo, lo faremo con un entusiasmo esagerato. Siamo fermi da qualche settimana ma sembra un’eternità. Sto vedendo litigi continui tra società e lo capisco perché ci sono molti interessi ma questo e il momento per riflettere. Icardi? È un attaccante di livello internazionale, lo prenderei perché è giovane ed è uno che ha fatto sempre tanti gol. Dipende dalla situazione e dalla squadra in questione ovviamente”.

