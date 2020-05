Rossi ricorda il Triplete: “Champions? Indimenticabile: come vincere un Mondiale!”

Intervistato da SportWeek, il pilota di MotoGP Valentino Rossi, noto tifoso nerazzurro, ha scelto di raccontare i suoi ricordi legati alla stagione 2009/2010 che ha portato l’Inter alla conquista del Triplete. Un’annata fantastica sintetizzata così dal talento di Tavullia.

RICORDI – “È stata una stagione fantastica quella che terminava esattamente dieci anni fa. A noi interisti, poi, serviva proprio poter vivere e gustare una cosa più unica che rara. Devo dire, in quel maggio del 2010, una dietro l’altra, con Mourinho alla guida, la conquista della Coppa Italia fu importante; molto bella anche la vittoria dello scudetto, ma non c’è dubbio che la soddisfazione maggiore, il trionfo ancora oggi indimenticabile è naturalmente la Champions League. Vinta dopo un sacco di lotte all’ultimo sangue”.

CHAMPIONS – “Per esempio, non potrò scordare quando siamo riusciti a buttare fuori il Barcellona. Una bellissima sensazione, anche perché erano indubbiamente i più forti di tutti. Naturalmente il massimo è stata la finale contro il Bayern. La ricordo bene perché eravamo a LeMans, in gara per il GP di Francia. Bellissimo. Una grande emozione. Sono sicuro che per un interista è stato come per un italiano vincere il Mondiale”.

