Rosso Lautaro Martinez, rischia tre giornate. E il club lo multa da regolamento

Rimanere calmi e lucidi in momenti di altissima tensione, specialmente in un periodo in cui tutto sembra non girare per il verso giusto, è indispensabile per una grande squadra. Questo, però, sul finale di Inter-Cagliari pare sia mancato in certi frangenti, in cui la frenesia e l’ansia da risultato ha preso il sopravvento sul rendimento nerazzurro che non è riuscito nell’assalto finale agli avversari. Un nervosismo evidente nella sfuriata di Lautaro Martinez, che in un momento di incoscienza ha perso letteralmente il senno.

La sua espulsione rischia di pesare come un macigno per l’economia della squadra. In attesa della comunicazione del Giudice Sportivo, Lautaro Martinez rischia seriamente una squalifica di tre giornate. Secondo quanto scritto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, i due turni di stop appaiono infatti inevitabili. E gli eccessi del Toro non sono piaciuti né al tecnico né ai dirigenti: ecco perché l’argentino sarà multato, come da regolamento interno che prevede questo per le espulsioni a causa di proteste.



