Rovazzi: “In casa mia non si potevano tifare altre squadre. Idolo? Zanetti”

Una delle rivelazioni del mondo dello spettacolo italiano: Fabio Rovazzi è diventata una delle voci più famose della musica italiana. Grande tifoso interista dalla nascita grazie ad una famiglia tutta nerazzurra, Rovazzi ha fatto anche visita al Centro Sportivo Suning di recente.

Intervistato dai canali ufficiali dell’Inter per il Matchday Programme, il cantante ha spiegato così la sua fede: “Mio papà era malato di calcio, in casa mia non si potevano tifare altre squadre: era innamorato di Zanetti. Pup è una persona pazzesca, un mito assoluto. Con Milano è sempre stato amore, tutto è successo da qui a livello di opportunità e di vita. Mi piace avere uno scambio personale con personaggi che hanno una storia, da Will Smith a Gianni Morandi che hanno un modo sensazionale di vivere la vita. Posso trarre esperienza vera”.

Rovazzi poi continua: “Consiglio ai giovani? La paura è il più grande scoglio per arrivare al successo. Entrare la prima volta in uno stadio o salire sul palco di Sanremo sono cose che spaventerebbero chiunque. Quando però la elimini puoi fare tutto. L’Inter è come una seconda famiglia. Sui social spesso sono con la maglia nerazzurra perché la metto in casa: è comodissima!”

