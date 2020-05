Ruben Sosa: “Inter, sei una squadra da Scudetto. Ingiusto assegnarlo se non si torna in campo”. Poi le parole su Cavani

Cominciamo da qui: “Se non si torna in campo non sarebbe corretto assegnare lo Scudetto, penso che la soluzione migliore sia quella di proseguire il campionato tra qualche mese, quando sarà tutto tranquillo, giocando una partita ogni tre giorni. Il campionato deve andare avanti, ma non adesso”. Ad affermarlo, intervistato da footballnews24.it, è Ruben Sosa – ex giocatore dell’Inter – che in merito a campionati e coronavirus pare essersi fatto un’idea ben precisa. A partire dalla questione se questa stagione possa riprendere o meno: “Secondo me no – dichiara Sosa – E’ più importante la salute delle persone e credo che si debba fare così anche in Italia, dove purtroppo ci sono stati parecchi morti. Non dico che vada annullato tutto, ma almeno rimandato fino a quando non ci sarà tranquillità: non si scherza con questo virus”.

Dopodiché, si passa anche a parlare di calcio: “L’Inter inizialmente non mi aveva convinto molto – continua Sosa, parlando della sua ex squadra – Anche i nerazzurri avevano tutte le carte in regola, il problema è che hanno perso alcune partite importanti, ma questa squadra è da Scudetto. Conte è un allenatore completo e ha a disposizione una squadra composta da campioni e da giocatori con molta esperienza. Sarei felice sia se lo vincesse l’Inter che se lo vincesse la Lazio, mi fa davvero piacere vedere che due squadre in cui ho giocato stiano lottando per lo Scudetto”.

Infine, Sosa dedica una chiosa al suo connazionale Edinson Cavani, un giocatore che è stato accostato a più riprese all’Inter, negli ultimi giorni: “Chi acquista Cavani alza completamente il livello qualitativo della rosa, almeno del 50%. E’ un campione straordinario con una forma fisica incredibile, è un goleador. Chi lo prenderà farà un grande acquisto. Lo voleva anche l’Inter e, se dovessero prenderlo, lo Scudetto sarebbe ancora più accessibile”, spiega.

