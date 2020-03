Rugani, la smentita della Juventus dopo le parole di Michela Persico: tampone effettuato l’11 marzo

In una recente intervista pubblicata su TPI.it Michela Persico, fidanzata di Daniele Rugani, difensore della Juventus positivo al Coronavirus, ha rivelato che il tampone per valutare la possibilità di contagio del giocatore è stato effettuato l’8 marzo, prima della sfida tra i bianconeri e l’Inter disputata allo Stadium. Una dichiarazione che si scontra con le ipotesi precedenti tracciate da giornalisti e quotidiani e che ha innescato l’immediata smentita del club bianconero.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, la Juventus avrebbe comunicato che il test di Daniele Rugani sarebbe stato effettuato l’11 marzo e non l’8, come rivelato da Michela Persico, con l’esito che sarebbe arrivato nel corso della stessa giornata e non a distanza di ventiquattro ore. In quel caso è scattata la decisione immediata relativa all’isolamento del calciatore e di tutti coloro che erano venuti in contatto con il difensore, procedendo così ad uno screening generale grazie al quale sono state individuate le positività di Matuidi e Dybala. Questa dunque la versione resa nota dalla Juventus, in netto contrasto con le parole della fidanzata del calciatore.

