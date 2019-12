Rui Costa applaude alla scelta di Conte in nerazzurro: “Sbagliato pensare ai tecnici sempre legati ad una sola squadra”

Tante stelle presenti per la consegna del premio Golden Boy 2019 affidato alle mani di Joao Felix dell’Atletico Madrid. Intercettato dai giornalisti, il direttore sportivo del Benfica ed ex calciatore tra le altre di Milan e Fiorentina Manuel Rui Costa ha parlato dei progressi del calcio italiano e della scelta di Conte di sposare il progetto nerazzurro.

“Una delle cose positive del calcio italiano è che non ci sono allenatori che si legano per sempre ad una squadra. E’ impensabile infatti immaginare Conte sempre alla Juventus o Ancelotti sempre al Milan. Questa secondo me è una cosa buona, specialmente se il campionato torna ad essere competitivo ed entusiasmante come lo era una volta”. Questo il punto della situazione sul calcio italiano tracciato da Manuel Rui Costa. Il ds del Benfica, dalla cerimonia di consegna del premio Golden Boy 2019 loda la scelta dell’allenatore interista. Non un progetto a lungo termine legato alla Vecchia Signora ma una svolta decisiva per crescere da professionista e da top coach europeo.

