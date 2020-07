Bayern Monaco, Rummenigge: “Thiago Alcantara? Non rinnoverà, vuole qualcos’altro”. Poi fa il punto su Perisic

Per un Thiago Alcantara apparentemente in procinto di lasciare il Bayern Monaco – c’è l’Inter pronta a farsi avanti per il calciatore – c’è anche un Ivan Perisic che potrebbe restare. Karl-Heinz Rummenigge, presidente del club bavarese, si prepara a una sessione di mercato estiva che si preannuncia senz’altro atipica, e intanto ne parla, ai microfoni di Sport Bild, con la solita franchezza. A partire dal croato in prestito dall’Inter: “Perisic? Questo non è stato ancora deciso in modo definitivo – ha detto Rummenigge – Ma vorrei sottolineare ancora una volta: anche il Bayern deve affrontare importanti sfide economiche”.

Su Thiago Alcantara, invece, sono queste le parole del numero uno bavarese: “Tutto sembrava a posto – ha continuato – Hasan (Salihamidzic, ds del Bayern, ndr) ha avuto discussioni con il suo consulente. Abbiamo avuto l’impressione che tutte le condizioni fossero in ordine. Ora ha ovviamente a che fare con qualcosa di nuovo. Aspettiamo e vediamo. Cosa perderemmo senza lui e Alaba? Entrambi sono i migliori, dentro e fuori dal campo. Ora dobbiamo cercare di trovare una soluzione finanziariamente accettabile per noi. E’ noto che entrambi i giocatori hanno un contratto per un anno”.



