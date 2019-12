Rumors dalla Spagna riavvicinano Godin all’Atletico: il difensore pronto al ritorno a gennaio

Alcuni rumors dalla Spagna rendono ancor più complicato il presente di Diego Godin all’Inter. Secondo quanto riportato da El Gol Digital, il difensore avrebbe chiesto la cessione ad Antonio Conte per liberarsi a gennaio e far ritorno all’Atletico Madrid. Una situazione questa che si sposa alla perfezione con i problemi difensivi dimostrati dalla squadra del Cholo ma che, da parte di PassioneInter.com, non trova riscontri nè conferme. Una voce che arriva da Madrid e che vedrebbe il difensore uruguayano destinato a lasciare i colori nerazzurri per tornare in quella che, un giorno, era casa sua.

Non solo il corteggiamento dei colchoneros nei confronti di Aissa Mandi, centrale del Betis Siviglia. Per rinforzare la linea arretrata del suo Atletico, Simeone avrebbe messo nel mirino anche Diego Godin. Scenario da monitorare quello disegnato da El Gol Digital, con l’Inter che difficilmente sarebbe disposta a lasciar andare uno dei suoi perni difensivi.

