Sabatini attacca: “Folle far ripartire i cinema e non il calcio. Lautaro? Le parole di Messi più di un indizio”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della possibile ripresa dei campionati e del divieto di avvicinamento durante l’esultanza: “Un abbraccio tra 2 negativi è un abbraccio e basta. Si suppone che essendo stati tutti tamponati, i giocatori in campo sono 11 negativi contro 11 negativi. Sono per la ripresa degli allenamenti, con il punto fermo del controllo e della sicurezza. Sembra che riapra tutto meno che il calcio, per me è una follia riaprire cinema e teatri e sul calcio ci sia questa cattiva percezione”.

Sul mercato dell’Inter: “Lautaro? Non ho informazioni in merito ma per me va al Barcellona . Messi parla di lui e questo per me è più di un indizio. Mertens ? Per me va ai nerazzurri”

Spazio ad un commento sulle possibili soluzioni alternative per completare i tornei: “Giusto avere un piano B, ma penso che finiremo il campionato regolarmente senza ricorrere ai playoff e playout”.

Su Pogba, di recente accostato ai nerazzurri: “La Juve lo prenderebbe anche domani, ma adesso deve risolvere l’assenza di Higuain perché con lui la storia è palesemente chiusa. La Juve ha bisogno di un grande 9″.

