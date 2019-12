Sabatini: “Complimenti a Lukaku per il gesto, ma devo rimproverargli una cosa”

Nell’ormai appuntamento fisso del pomeriggio con #AskSabatini sui canali social di Sportmediaset, il noto giornalista Sandro Sabatini ha fatto il punto come di consueto sui principali temi che sono emersi dopo l’ultima giornata di campionato. In chiave Inter, il cronista ha parlato non solo di calciomercato con i diversi nomi accostati per gennaio, ma anche del gesto di Lukaku che nel match con il Genoa ha ceduto il rigore al giovane Esposito.

Il suo commento: “Mercato Inter? Vidal e Marcos Alonso per gennaio, Kulusevski non subito. Giroud o Llorente per l’attacco. Gesto di Lukaku? Il più bello del weekend. Lukaku merita tanti complimenti per questo gesto, per fortuna di Esposito il rigore è stato trasformato. Questo non significa che insieme all’applauso per Lukaku, io non mi possa permettere di chiedere di giocare contro le grandi squadre allo stesso modo in cui gioca con le piccole”.

